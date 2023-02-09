Tokatlı kadınlar depremzedeler için yiyecek hazırlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren atölyelerde kadınlar tarafından hazırlanan yiyecekler, deprem bölgelerine gönderiyor.

Onlarca Tokatlı kadın, Tokat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hanımelleri Kültür Sanat Merkezlerinde hummalı çalışma ile depremzedeler için atıştırmalık yiyecekler hazırladı.

Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür Sanat Merkezi Sorumlusu Arzu Arslan, depremzedelerin yanında olabilmek için çalışma başlattıklarını belirterek, "Kahvaltılık poğaça, kurabiye, börek gibi ürünler hazırlıyoruz. Hazırladığımız ürünler kolay taşınabilir, kolay atıştırmalık ürünlerden oluşuyor." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.