Tokatlı kadınlar depremzedeler için yiyecek hazırlıyor

TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren atölyelerde kadınlar tarafından hazırlanan yiyecekler, deprem bölgelerine gönderiyor.
Onlarca Tokatlı kadın, Tokat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hanımelleri Kültür Sanat Merkezlerinde hummalı çalışma ile depremzedeler için atıştırmalık yiyecekler hazırladı.
Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür Sanat Merkezi Sorumlusu Arzu Arslan, depremzedelerin yanında olabilmek için çalışma başlattıklarını belirterek, "Kahvaltılık poğaça, kurabiye, börek gibi ürünler hazırlıyoruz. Hazırladığımız ürünler kolay taşınabilir, kolay atıştırmalık ürünlerden oluşuyor." dedi.