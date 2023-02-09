Tokat'ta bağışlanan hayvanların etleri kavurma yapılıp depremzedelere gönderilecek

TOKAT (AA) - Tokatlı hayvan besicilerinin bağışladığı 600 küçükbaş hayvanın etlerinden yapılacak kavurma, deprem bölgesine gönderilecek.
Tokat Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından başlatılan kampanya kapsamında, besicilerden 600 küçükbaş hayvan temin edildi.
Mezbahada kesilen hayvanların eti, Tokat Belediyesi Aşevinde kavurma haline getirildikten sonra bölgeye gönderilecek.
Birlik Başkanı Turan Saldırıcıer, AA muhabirine, yardımları Tokat'ın tüm ilçelerine bağlı köylerden topladıklarını belirterek, "Besicilerimize verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyoruz. Belediye aşevimizde hazırlanacak kavurmaları AFAD aracılığıyla bölgeye göndereceğiz. Memleket bizim, insan bizim. Bölgeye yardımlarımıza devam edeceğiz." dedi.
Saldırıcıer, deprem bölgesindeki besiciler için yem yardımı hazırlığında da bulunduklarını kaydetti.