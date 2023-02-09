TOGÜ'den deprem bölgesine seyyar mutfak ve mobil fırın

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TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından toplanan yardımlar, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gönderildi.



Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından bölgeye yardımlar sürüyor.

TOGÜ tarafından hazırlanan ve yardım ekipleriyle gıda ve kıyafetleri taşıyan tırın bulunduğu konvoy, törenle Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine uğurlandı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 2 kamyon, 1 tır, 1 pikapla bölgeye seyyar mutfak ve mobil fırın gönderildiğini söyledi.



Yılmaz, "Gönderilen personel ile sıcak yemek ve ekmek üretileceğiz. Mobil fırınımız saatte 500 ekmek üretecek. Mutfağımızda da günlük bin ila 1500 kişilik sıcak yemek pişirilecek. Üniversite olarak yardımlara devam edeceğiz." dedi.





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