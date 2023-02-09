Yeşilyurt'tan Adıyaman'a yakacak ve ısıtıcı yardımı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye iş birliğiyle toplanan yakacak ve ısıtıcı yardımı, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölge için yardımlar sürüyor.



Yeşilyurt'ta da depzemzedeler için yakacak yardımı toplandı. Bu kapsamda toplanan odun, kömür, soba ve ısıtıcılar, kamyonlara konuldu.



İş makinesi de yüklenen araçlar, Yeşilyurt Kaymakamı Murathan Cebeci, Belediye Başkan Vekili Mustafa İncebiz ile vatandaşların katılımıyla Merkez Camisi imamı Zekeriya Erdem tarafından yapılan duayla Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine uğurlandı.

Cebeci, ihtiyaçları AFAD organizasyonuyla gönderdiklerini belirterek, "İlçe çapında vatandaşlar, esnaf, kaymakamlık ve belediyemizle topluyoruz, sonra hep beraber dualarla uğurluyoruz. Allah hayrımızı kabul eylesin. Hoşgörünün, güzelliğin şehri Yeşilyurt'umuza yakışır şekilde yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.