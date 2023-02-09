Tokat'ın Sulusaray ilçesinden deprem bölgesine 11 araç yola çıktı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde toplanan yardımların yüklendiği 1 tır, 1 kamyon, 6 kamyonet ve 3 minibüs deprem bölgesine gönderildi.

Sulusaray Kaymakamlığı, Sulusaray Belediyesi ve İlçe Müftülüğü koordinesinde toplanan ve tasnif edilen malzemeler daha sonra 1 tır, 1 kamyon, 6 kamyonet ve 3 minibüse yüklendi.



Çoğunluğu gıda, giysi, battaniye ve yakacak odundan oluşan malzemeler afet bölgesine ulaşmak üzeri yola çıktı.



Ayrıca, arama kurtarma çalışmalarında yer almak üzere aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 54 kişi de yardım konvoyuna eşlik ediyor. ​​​​​​​

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