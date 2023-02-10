"Asrın felaketi" bölgesine Turhal'dan yardım gönderildi

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TOKAT (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen; Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen deprem bölgesine Turhal'dan gönderilen ikinci konvoy, yola çıktı.

Turhal Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar için Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan duanın ardından gıda, kışlık giysi, ısıtıcı, soba ve yakacak odun malzemesi yüklü 15 tır ve 4 kamyonetten oluşan yardım konvoyu, Kahramanmaraş'a hareket etti.

Uğurlamaya Kaymakam Ali Gökay, Belediye Başkanı İlker Bekler, Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ali Soner Bozan, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Ayten ile vatandaşlar katıldı.





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