Almus'tan "Asrın felaketi" bölgesine yardım

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TOKAT (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere Tokat'tan yardım gönderilmeye devam ediliyor.



Almus Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı ile belde belediyeleri tarafından organize edilen yardım kampanyasında toplanan malzemeler ve yakacak odunlar çoğunluğu tır ve kamyondan oluşan 40 araçla deprem bölgesine gönderildi.



Yardım araçlarının yanı sıra arama kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere tüm çalışmalarda yer alması için bölgeye bir ambulans eşliğinde 3 hemşire ve 1 anestezi teknisyeni ile 10 öğretmenin gönderildiğini belirten Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, kısa sürede 10 din görevlisin de gönderileceğini söyledi.











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