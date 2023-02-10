"Asrın felaketi" bölgesine Çevreli beldesinden 5 kamyon yardım

TOKAT (AA) - Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesinden 5 kamyon yardım yardım malzemesi gönderildi.
Çevreli Belediyesi tarafından düzenlenen kampanyada belde sakinleri kısa sürede yakacak gıda ve giysiden oluşan 5 kamyon malzeme toplandı. Tasnif edilen yardımlar kamyonlara yüklenerek depremzedelere gönderildi.
Belediyesi Başkan Sadi Ertan Soysal, başlattıkları afet yardım kampanyasına destek olan hemşehrilerine teşekkür etti.
Öte yandan toplanan yaklaşık 225 lira ise AFAD'ın hesaplarına yatırıldı.