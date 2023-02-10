"Asrın felaketi" bölgesine Başçiftlik ilçesinden yakacak ve ısıtıcı desteği

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TOKAT (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere Tokat'ın Başçiftlik ilçesinden yakacak ve ısıtıcı yardımı başlatıldı.

Başçiftlik Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından organize edilen yardım kampanyasında deprem bölgesine gönderilmek üzere odun, kömür, tutuşturucu, soba, tüp ve ısıtıcı toplanmaya başlandı.

Kampanya çalışmalarına, Başçiftlik Belediye personeli, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, İlçe Jandarma personeli, mahalle muhtarları ve gönüllü vatandaşlar destek veriyor.

Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, deprem bölgesinde ısınma ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Bugün toplanan bir tır dolusu odun, kömür, tüp, ısıtıcı ve sobayı bu gece deprem bölgesine sevk edeceğiz. Toplanan yardımları araçlarımız doldukça anında bölgeye sevk ediyoruz. Yaptığımız yardım toplama işini bölgenin ihtiyacına göre günü birlik olarak yapıyoruz." diye konuştu.

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