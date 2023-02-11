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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erbaa'dan deprem bölgesine yiyecek yardımı

AA

Erbaa'dan deprem bölgesine yiyecek yardımı

TOKAT (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere Tokat'ın Erbaa ilçesinden bağışlanan hayvanların etlerinden yapılacak kavurma gönderilecek.

Erbaa Belediyesi tarafından organize edilen kampanya kapsamında deprem bölgesine gönderilmek üzere vatandaşların bağışladığı küçükbaş hayvanlar alındı. Hayvanlar, Erbaa Belediyesi Mezbahasına getirilerek kesimi gerçekleştirildi.

Belediye personeli ve gönüllü kasapların çalışmasıyla hazırlanıp Ali Özgül Konukevi'ne götürülen et, kavurma yapıldıktan sonra 500 gramlık paketlerde vakumlanarak deprem bölgesine ulaştırılacak.

Yardım çalışması kapsamında yaklaşık 2,5 ton etin kavurma yapıldığı öğrenildi.


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