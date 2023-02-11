Deprem bölgesindeki Gölbaşı'nda yardım çalışmaları sürüyor

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TOKAT (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentler arasında yer alan Adıyaman'da yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Tokat Belediyesinden yapılan açıklamada, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile belediye çalışanlarının depremin izlerini silmeye çalıştıkları, ihtiyaçları gidermeye gayret gösterdikleri belirtildi.

İlçede 30 noktaya su tankerlerinin yerleştirilmeye başlandığı bildirilen açıklamada, depremzedelerin kaldığı çadırlarda kullanılmak üzere musluklu bidonların da tedarik edildiği aktarıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Eroğlu, 100 kişiden oluşan belediye ekiplerinin bir taraftan iş makinelerinin desteğiyle göçük altında kalan insanları çıkarmaya, diğer taraftan ilçede çökmüş olan içme suyu şebekesini yeniden ayağa kaldırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Deprem bölgesinde çok sayıda seyyar tuvalete ihtiyaç olduğuna işaret eden Eroğlu, İstanbul Esenler Belediyesi tarafından 2 tır tuvaletin hayırseverlerin desteğiyle yola çıkarıldığını ifade etti.







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