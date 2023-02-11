Malatya'da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren çiftin cenazesi, Almus'ta defnedildi

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TOKAT (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Malatya'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Adil ve Fatma Uçar çiftinin cenazeleri, Tokat'ın Almus ilçesinde toprağa verildi.



"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Malatya'da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Adil ve Fatma Uçar çiftinin cenazeleri, Almus ilçesine getirildi.



Almus Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ardından çiftin cenazesi, Almus Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.



Cenazeye çiftin yakınlarının yanı sıra Tokat Vali Yardımcıları Kaya Çelik ve Osman Sarı, Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ile vatandaşlar katıldı.





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