Adıyaman'da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren sağlık çalışanı Reşadiye'de defnedildi

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TOKAT (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 32 yaşındaki Mustafa Şahin'in cenazesi, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde toprağa verildi.



"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Gölbaşı ilçesinde eşi ve oğlu ile enkaz altında kalarak yaşamını yitiren sağlık çalışanı Şahin'in cenazesi, Reşadiye ilçesini bağlı Uğurlu köyüne ilçesine getirildi.

Mustafa Şahin'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.



Cenaze törenine ailesi ve yakınları ile ilçe yöneticileri katıldı.

Şahin'in aynı zamanda mesai arkadaşı olan eşi ve oğulunun ise Gölbaşı'nda toprağa verildiği öğrenildi.

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