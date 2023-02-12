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TOKAT (AA) - Tokat ve Sinop'tan 76 kişilik 112 Acil Sağlık ekibi deprem bölgesine gönderildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Tokat'tan 46 kişiden oluşan 112 Acil Sağlık ekibi Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'a gitti.

Kent merkezi Bedestenlioğlu Mahallesi'nde bulunan Tokat Ambulans Sevisi Başhekimlik binası önünden Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da görev yapacak olan 46 kişilik sağlık ekibi uğurlandı.

İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, AA muhabirine, bölgede çok sayıda ekibin bulunduğunu belirterek, bugün gönderdikleri ekiple orada bulunan ekibin nöbet değişimi yapacağını söyledi.

Bıyık, deprem bölgesinden kente gelen ve Sağlık Müdürlüğü misafirhanesinde misafir edilen depremzedelere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Sinop'tan da 20 kişilik gönüllü UMKE ekibi de deprem bölgesine uğurlandı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, yaraların sarılmasına destek olmak isteyen gönüllü doktor ve sağlık personelinden oluşan UMKE ekiplerinin kentten deprem bölgesine sevk edildikleri belirtildi.





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