Tokat'tan deprem bölgesine 40 tır odun ve 500 soba gönderildi

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TOKAT (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tokat'ın Niksar ilçesinden 40 tır odun ve 500 soba deprem bölgesine gönderildi.

Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, AA muhabirine, deprem sonrası yardım çalışmalarına hemen başladıklarını söyledi.

Deprem bölgesinde pek çok ihtiyacın olduğunu, en önemlilerinden birinin ise kış şartlarının yaşandığı bölgede depremzedelerin ısınma sorunu olduğunu belirten Doğan, bu yönde çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Eski kaymakamlık binasında jandarma, polis ekipleri ve Niksarlı vatandaşların yardımlarıyla hazırlanan 40 tır odun ve 500 sobayı, Adıyaman Gölbaşı ve Kahramanmaraş Elbistan'a gönderdiklerini belirten Doğan, "Niksarlılar yardım çalışmalarına çok destek oldular. Niksar olarak şu ana kadar yaklaşık 150 tır yardım gönderdik. Göndermeye de devam edeceğiz." dedi.

İlçeye 78 depremzede ailenin yerleştiğini aktaran Doğan, "Bu sayı artacak. Ailelerimizin ihtiyaçlarını kaymakamlık ve Niksarlılar olarak karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

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