Tokat'tan deprem bölgesine tır ve kamyonlarla yardım gönderildi

TOKAT (AA) -Tokat'ın Erbaa ilçesinden asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremi duydukları ilk andan itibaren yardım kampanyası organize ettiklerini, Erbaalıların da bu kampanyaya büyük destek verdiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem sonrası bölgeye yardım ulaştırmak için çalıştıklarını anlatan Karagöl, "Erbaa Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Başlatılan kampanyaya çok sayıda vatandaş destek verdi. Depremin yaşandığı ilk gün bölgeye 4 tır yardım malzemesi gönderildi. Depremin meydana geldiği günden bu yana 44 tır ve 47 kamyonetle bölgeye konteyner, ranza, yatak, gıda malzemeleri, giyim malzemeleri, barınma malzemeleri, yakacak, iş makinesi desteği ulaştırıldı. Erbaa Belediyesi İtfaiyesine bağlı 2 kurtarma ekibi de depremin ilk gününden bu yana gönüllü olarak bölgede arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi. Erbaa Belediyesi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 24 saat hizmet veren çorba ikram noktası kuruldu. Şu ana kadar 507 depremzedenin geldiği şehirde geçici olarak belediyeye ait Ali Özgül Konukevinde misafir edilen aileler daha sonra konutlara yerleştiriliyor." dedi.

Yardım kampanyasının hızla devam ettiğini ifade eden Karagöl, "Tüm kamu kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve Erbaa halkı kampanyaya destek verdi. Kısa sürede toparladığımız yardımları AFAD koordinesinde bölgeye gönderdik. Göndermeye de devam ediyoruz. Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezimizi yardım toplama noktasına dönüştürdük. Burada gönüllü binlerce Erbaalının desteği ve yardımıyla tırlar, kamyonlar, kamyonetler dolusu yardımı bölgeye gönderdik. Hala da ihtiyaçlar için kampanya devam ediyor. Vatandaşlarımız bölgede yaşanan mağduriyetin giderilmesi yaraların bir nebze sarılabilmesi için elinden geleni yapıyor. Bölgeye desteğimiz sürecek. Her türlü imkânımızı seferber ettik. Bölgedeki şartlar çok zorlu. Bu sebeple yardım kampanyamız ihtiyaçlar tamamen giderilene kadar devam edecek." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.