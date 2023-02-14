Tokat'ta üretilen uyku tulumları deprem bölgelerine gönderiliyor

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TOKAT (AA) - Tokat'ta üretilen uyku tulumları, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılıyor.

Kentte halk eğitim merkezleri, meslek liseleri ve olgunlaşma enstitüsünde üretimine başlanan uyku tulumları, depremden etkilenen kentlere gönderilmeye başlandı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Vahap Gül, AA muhabirine, 10 ilin etkilendiği büyük bir deprem yaşandığını belirterek, destek için il genelinde uyku tulumu üretimine başladıklarını söyledi.



Gül, "Bakanlığın talebi üzerine deprem bölgesindeki illerimize gönderilmek üzere uyku tulumlarının seri üretimine başladık. Günde bin tulum üretiliyor. Tulumları 300 kişi ile üretiyoruz." ifadesini kullandı.





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