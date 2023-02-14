Adıyaman Gölbaşı'nda depremin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor

TOKAT (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gölbaşı'nda deprem koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, ilçede kurulma çalışmalarına başlanan konteyner kent çalışmalarını da organize ediyor.

Hatipoğlu, ilçeye bağlı Karaburun ve Yukarınasırlı köylerinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti, talep ve sorunlarını dinledi.

Vali Hatipoğlu, ilçede konteyner kenti yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.



Konteynerlerin ilçeye gelmeye başladığını belirten Hatipoğlu, "Tüm ülkemizin tek yürek olduğu depremin yaralarını sarmak için devletimizin tüm imkanları ve vatandaşlarımızın büyük gayretleri ile çalışmaya devam ediyoruz. Depremin ilk gününden itibaren polisimiz, askerimiz başta olmak üzere Tokat İl Özel İdaresi, Tokat Belediyesi, AFAD ekiplerimiz, Kızılay, sağlık ekiplerimiz ve gönüllü vatandaşlarımız, ayrıca Altınordu ve Esenler belediyelerinin büyük desteğiyle arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. Çadır kent ve sahra hastanemizi kurduk. Vatandaşlarımızın çadır ihtiyaçlarının büyük kısmını tamamladık. Yaklaşık 6 bin kişinin yaşayacağı 1500 konteyner kapasiteli şehrimizi kurmak için altyapı çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Karaburun ve Yukarınasırlı köylerini ziyaret ettiğini anlatan Hatipoğlu, şunları kaydetti:



"Gölbaşı ilçemizin en ücra köylerine kadar devletimizin tüm imkanlarını ulaştırdık. Bir taraftan da ilimizin gönlü güzel insanlarının ulaştırdıkları yardım tırlarımızla gelen ihtiyaçlar depremzede vatandaşlarımıza koordineli şekilde ulaştırılıyor. El birliği ile deprem bölgelerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın inşallah. Afette hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm ülkemize geçmiş olsun."





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