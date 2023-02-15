Adıyaman Gölbaşı'nda bir köye yardım gitmediği iddiasının doğru olmadığı belirtildi

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TOKAT (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir köye yardım yapılmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gölbaşı'nda deprem koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kişinin sosyal medyadan ilçeye bağlı Haydarlı köyüne yardım götürülmediği iddiasında bulunduğunu aktardı.

Köy muhtarıyla görüştüğünü belirten Hatipoğlu, "Her türlü yardımın ulaştığını söyledi. Çıkarmaya çalıştığınız fitne fesatta boğulun. Fransa'dan yazmakla acıyı paylaşmak olmaz. Hayatında görmediği, görmeyeceği köylerle ilgiliymiş gibi davranarak duyar kasmak ikiyüzlülüktür." ifadesini kullandı.

Haydarlı Köyü Muhtarı Bektaş Tatar ise köyleriyle ilgili asılsız haberler çıktığını vurgulayarak, "Çadırlarımız da gıdamız da giyimimiz de gelmiştir. Her şeyimiz mevcuttur. Herhangi bir sıkıntımız yoktur." açıklamasında bulundu.





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