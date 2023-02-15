Tokat'a gelen depremzede çocuklar yaşadıklarını etkinliklerle aşmaya çalışıyor

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TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Tokat'a gelen çocuklar, oyun ve etkinliklerle yaşadıkları travmayı atlatmaya çalışıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Tokat'a aileleriyle yaklaşık 50 çocuk geldi.

Akrabalarının yanı sıra öğretmenevi, otel ve pansiyonlarda kalan depremzede çocuklar için İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oyun ve etkinlik alanları oluşturuldu.

Öğretmenevi ve iki pansiyonda oluşturulan alanlarda gönüllü öğretmenler, okul öncesi ve ilkokul öğrencileriyle oyunlar oynuyor, ortaokul ve lise öğrencilerine de ilgilerine göre farklı alanlarda eğitim veriyor.

Kahramanmaraş'tan gelen 6. sınıf öğrencisi Melisa Naz, AA muhabirine, Tokat'ta insanların kendilerine çok iyi davrandığını, her konuda yardım ettiklerini dile getirerek, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Resim eğitimi aldığını belirten Naz, "Öğretmenime teşekkür ediyorum. Eğitimim yarım kalınca üzüldüm. Buraya gelince devam etmek beni mutlu etti." dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen lise son sınıf öğrencisi Sümeyye Dizibüyük, depremde her şeylerini kaybedince Tokat'a geldiklerini söyledi.

Olayları unutmaya çalıştıklarını anlatan Dizibüyük, "Hepimiz tek yürek olduk. Devletimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Bu kadar ilgiyi beklemiyordum. İnsanlar o kadar sıcakkanlı ki memleketimden ayrılmış gibi hissetmedim." diye konuştu.

Tokat'ta bağlama eğitimi aldığını anlatan Dizibüyük, "Sağ olsun, şube müdürümüz bana saz hediye etti. Müzik benim ruhuma dokunan bir şeydi. Ben müzikle iyileşiyordum hep. Şimdi de müzikle iyileşeceğime inanıyorum." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kutbettin Kaya ise Tokat'a gelen depremzedelerle ilgili eğitim alanları oluşturduklarını dile getirerek, "Üç yerde çocuklarımız için oyun ve etkinlik salonları yaptık. Burada gönüllü öğretmenlerimiz görev yapıyor." dedi.





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