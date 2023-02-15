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TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) itfaiyecilik ekibi deprem bölgesinde.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından TOGÜ itfaiyecilik ekibinin deprem bölgesine gönderildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulu tarafından kurulan itfaiye ekibi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı öğrencilerinden oluşuyor. Toplamda 40 kişinin bulunduğu ekip Kahramanmaraş'ta görev aldı.

TOGÜ Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TOGÜ İtfaiyecilik ekibinin Kahramanmaraş’ta Uluslar Arası Arama ve Kurtarma Ekipleri Yerleşkesine yerleştiğini belirtti.



Yılmaz, "TOGÜ İtfaiyecilik ekibi, orada iki gruba ayrılarak faaliyetlerini yürüttü. İlk grup Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibiyle birlikte Kahramanmaraş il merkezinde enkazlarında arama ve kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi. İkinci grup ise yerleşkede çadır kurulumu, aş evinde yemek dağıtımı ve insani yardım faaliyetlerinde bulundu."

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