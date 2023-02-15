Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı devam ediyor.

İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken kapanan yolların açılması için de çalışmalar yapılıyor.

Özel İdare ekipleri iş makineleriyle köy yollarında kar temizliği yaparken, Belediyeye ait iş makineleri de ilçe merkezdeki yolları temizledi.

Karayolları ekipleri ise Başçiftlik-Niksar kara yolunda trafik güvenliği için kar temizliği ve yol tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.





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