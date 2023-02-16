Tokat'ta üretilen seyyar tuvalet ve banyolar deprem bölgesine gönderilecek

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TOKAT (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tokat'ın Niksar ilçesinde depremzedeler için seyyar tuvalet ve banyo üretilecek.

Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, AA muhabirine, depremin ardından yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Niksar halkının depremzedeler için duyarlılık gösterdiğini dile getiren Doğan, kendisinin de deprem bölgesini ziyaret ettiğini anlattı.

Deprem bölgesinde hijyen konusunda sorun bulunduğuna işaret eden Doğan, "Ticaret sanayi odası, belediye başkanı arkadaşlarımızla ne tür yardım yaparız diye değerlendirdiğimizde, tuvalet ve banyo ihtiyaçlarının seyyar şekilde yapılmasında, mühendis arkadaşlarımız portatif üretti. Sayın Valimiz de deprem bölgesinde. Oraya gönderip halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Konteyner ve çadır kentlere 20-30 seyyar tuvalet ve banyo göndermeyi planladıklarını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Niksarlı vatandaşlarımız da birer ikişer kendileri yapmayı teklif etti. Çoğunu bağış yöntemi ile yapıyoruz. En kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Engelliler, yaşlılar için klozetli olarak da planlıyor arkadaşlar. Belediyedeki, odadaki mimar arkadaşlarımız bu değerlendirmeyi yapıyor. Devletimiz de kapsamlı mücadele veriyor. İnşallah oradaki vatandaşlarımızın hijyen ve sağlık konusundaki ihtiyaçlarına bir nebze olsun buradan destek verme arzusundayız."









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