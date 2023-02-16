Samsun ve çevre illerde kar nedeniyle 625 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor

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SAMSUN (AA) - Samsun, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle kapanan 625 köy ve mahalle yolu açılmaya çalışılıyor.

Samsun'da kar yağışı nedeniyle Terme ve 19 Mayıs'ta 6'şar, Salıpazarı'nda 5, Bafra'da 7, Alaçam'da 19, Yakakent'te 8, İlkadım'da 10, Atakum'da 15, Tekkeköy'de 4 olmak üzere 80 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öncelikle 112 Acil Sağlık, ardından YEDAŞ ile vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek 120 araçla kapalı yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca merkezde 95 ton, ilçelerden Ladik'te 158 ton, Vezirköprü'de 88 ton, Bafra ve Çarşamba'da 60'ar ton, Kavak ile Asarcık'ta 59 ton, Tekkeköy'de 30 ton olmak üzere toplam 550 ton tuz stoklandı. Bugüne kadar ise 100 ton tuz kullanıldı.

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Reşadiye ilçesinde 15, Artova'da 4, Başçiftlik'te 6, Erbaa'da da 5 olmak üzere il genelinde 30 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da ise merkezde 45, ilçelerden Daday ve Devrekani'de 40'ar, Azdavay ve Bozkurt'ta 24'er, Cide'de 15, Küre'de 30, Pınarbaşı'nda 27, Şenpazar'da 19, Taşköprü'de 10, Araç ve Ağlı'da 9'ar, Çatalzeytin'de 5, Doğanyurt'ta 7, İnebolu'da 6, Seydiler'de ise 8 olmak üzere 318 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'ta 170, Amasya'da da 27 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



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