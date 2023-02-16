Tokatlı veteriner hekimler enkazdan 6 keçiyi çıkardı

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TOKAT (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tokatlı veteriner hekimler enkazdan 6 keçiyi kurtardı.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gölbaşı'nda deprem koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile ilçeye gelen veteriner hekimler de görev yapmaya başladı.

İlçeye gelen veteriner hekimler bugün enkazdan 6 keçiyi kurtardı.

Veteriner hekimler keçilerin bakımlarını yaptı.

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