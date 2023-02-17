Tokat 10 bin 650 civarında depremzedeye ev sahipliği yapıyor

TOKAT (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 10 bin 650 depremzedenin Tokat'ta misafir edildiği bildirildi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgesinde Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun koordinesinde çalışmalarını sürdürürken Tokat ile de sürekli irtibat halinde olduklarını aktardı.

Bazı depremzedelerin Tokat'a geldiğini belirten Eroğlu, "Tokat'ta misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimizin 5 bin 651'i il merkezimizde, yaklaşık 5 bini de ilçelerimizde bulunuyor. Tokatlı derneklerimiz, vakıflarımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz, Belediyemiz, Valiliğimiz beraberce onları misafir ediyoruz. Yurtlarda da misafirlerimiz var ancak depremzede kardeşlerimiz genelde evlerde kalıyor." ifadesini kullandı.

Tokat halkının misafirperver olduğunu işaret eden Eroğlu, "Tokatlı hemşehrilerimiz depremzedelere sahip çıkıyor. Kimi evini ücretsiz verdi, kimi bir yıllık masrafını üstlendi. Yani herkes elinden geleni yapıyor. Herkesin bildiği gibi Tokat'ın bir adı da 'Darun Nasır'dır, 'Darun Nusret'tir. Yani yardım edenlerin şehridir. Dün olduğu gibi bugün de yardım edenlerin şehri olduğunu göstermiştir." açıklamasında bulundu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.