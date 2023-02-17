Tokat'ta eski nişanlısını öldürüp kız arkadaşını yaralayan kadının yargılaması sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat'ta, eski nişanlısını öldürüp kız arkadaşını yaraladığı iddia edilen kadının yargılanmasına devam edildi.

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, tutuklu yargılanan Fatma Güngör ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Güngör, maktul Ahmet Batuhan Yıldız'ın kendisine kötü davranışlarda bulunduğunu öne sürerek, tahliyesini istedi.

Mahkemeye heyeti, Güngör'ün cep telefonu ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerinin incelenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Tokat'ta geçen yıl 2 Ağustos'ta Fatma Güngör, eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ve yanındaki kız arkadaşı E.D'ye iş yerinin önünde tabancayla ateş etmiş, Yıldız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Tutuklanan Güngör, emniyet ve hakimlikte susma hakkını kullanmıştı. Sanık hakkında, "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından dava açılmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.