Tokat ve Amasya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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TOKAT/AMASYA (AA) - Tokat ve Amasya'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım gönderilmeye devam ediliyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından toplanan gıda ve kıyafet malzemeleri, deprem bölgesine sevk edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda dördüncü yardım tırı da yola çıktı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin depremin ilk gününden itibaren bölgede insan kaynağı, giyecek ve yiyecek yardımıyla yer aldığını belirterek, dördüncü kez gönderilen araçta aşçılar ile çeşitli yardım malzemelerinin bulunduğunu söyledi.

Adıyaman Gölbaşı'nda bulunan mutfak ve mobil fırında görev alan aşçıların görev değişiminin gerçekleşeceğini belirten Yılmaz, "Üniversitemiz akademik ve idari personelinin de nakdi, gıda ve giyecek yardımı devam ediyor." dedi.

Artova Kaymakamlığı ve Artova Belediyesi tarafından başlatılan kampanyada da yardım malzemeleri toplandı. 4 kamyona yüklenen gıda malzemeleri ile Hatay'da kurulacak çadır kent için gerekli malzemeler, deprem bölgesine sevk edildi.

- Amasya

Amasya Üniversitesinin başlattığı kampanya kapsamında toplanan 2 tır yardım malzemesi de deprem bölgesine gönderildi.

Deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla Amasya Üniversitesi tarafından toplanan yardımların bulunduğu tırlar yola çıktı. Amasya Üniversitesi Rektörlüğü önünden hareket eden tırlarda, özellikle AFAD tarafından belirlenen ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, gazetecilere, Türkiye'deki tüm kurumlar ve vatandaşlar gibi Amasya Üniversitesinin de personeli ve öğrencisiyle seferber olduğunu vurguladı.

Amasya Üniversitesinin üzerine düşen her türlü sorumluluğu almak ve gerekli desteklerde bulunmak üzere hazır halde bulunduğuna işaret eden Elmacı, şunları kaydetti:

"Öncelikle 11 ilimizi etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimiz ve milletimiz bütün imkanları ile Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Ülke olarak tarif edilemeyecek kadar büyük acıyla karşı karşıya kaldığımızı belirtmek istiyorum. Belki de bu yüzyılın en büyük afetlerinden birisini yaşıyoruz. Çok fazla can kaybımız var. Evleri yıkılan çok fazla vatandaşımız var. Bizler de depremden etkilenen vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını bir nebze de olsa destek olmaya çalışıyoruz."





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