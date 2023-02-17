"Asrın felaketi" bölgesine Başçiftlik'ten yakacak desteği

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TOKAT (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere Tokat'ın Başçiftlik ilçesinden 6 kamyon odun gönderildi.

Başçiftlik Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından organize edilen yardım kampanyasında deprem bölgesine gönderilmek üzere odun toplandı.

Toplanan odunlar kamyonlara yüklenerek bölgeye gönderildi.

Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki ısınma sorununa elimizden geldiğince katkıda bulunmak amacıyla bir haftada beş kamyon odun gönderdik. Altıncı kamyonumuz da yarın deprem bölgesinde olacak. İhtiyaç dahilinde odun ve yakacak göndermeye devam ederiz." dedi.

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