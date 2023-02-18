Deprem bölgesinden Tokat'a gelen depremzedelere psikososyal destek sağlanıyor

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TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tokat'a gelen depremzedeler, sağlanan psikolojik destekle yaşadıklarını unutmaya çalışıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Tokat'a yaklaşık 11 bin depremzede geldi.

Bazıları yurtlarda, büyük bölümü de evlerde misafir edilen depremzedelere, yaşadıkları korku ve travmayı atlatabilmeleri için uzmanlar tarafından psikososyal destek veriliyor.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun eşi uzman psikolojik danışman Ayfer Hatipoğlu da kentte bulunan bazı depremzedeleri kaldıkları yerlerde ziyaret ederek görüşüyor.

Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü lokalinde bir araya geldiği depremzedelere yaşadıklarını unutabilmeleri için yapmaları gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden Tokat'a gelen Yeter Nazlı, AA muhabirine, yaşadıkları depremin çok kötü olduğunu söyledi.

"Tokat insanlarından Allah razı olsun." diyen Nazlı, "İlgileniyorlar, barınma yeri verdiler. Kendi memleketimdeymiş gibiyim burada. Eğitimler de bayağı hoşuma gitti, bizi hafifletti. Umudumuzun kesilmediğini gördük." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraşlı Mustafa Çolak da depremden 4 gün sonra Tokat'a geldiklerini belirtti.

Bir eksikliklerinin bulunmadığını, her şeyle ilgilenildiğini dile getiren Çolak, "Teşekkür ediyoruz. Eğitim sayesinde biraz daha depremin etkisini üzerimizden attık." dedi.

- "Sonraki dönemlere aktarılmasın diye terapi yapıyoruz"

Ayfer Hatipoğlu ise bu alanda eğitimi bulunanlarla depremzedelere yönelik neler yapacaklarını değerlendiklerini söyledi.

Depremzedelere grup ve bireysel terapi olarak hizmet vermeye devam edeceklerini anlatan Hatipoğlu, "Ayrıca çocuklarımız için oyun alanları oluşturduk. Orada psikolojik danışman arkadaşlarımız görev aldı. Özellikle oyun terapisi alan arkadaşlarımızın görevlendirilmesi için çalışmalar yapılıyor." diye konuştu.

Çok büyük travma yaşandığına işaret eden Hatipoğlu, "Tabii baş etmekte zorlanıyorlar. Tokat halkı olarak, devletin ve hükümetin onların yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Elimizden geldiği kadar birebir görüşmeye gayret ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hatipoğlu, 25 yıldır ruh sağlığı alanında çalıştığını ama depremzedelerle görüşürken kendilerinin de zorlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Zorlanıyoruz ama işin çözüm kısmında olmak, o zorluğu atlatmamızı sağlıyor. Travmatize olmuş bireylere elimizi uzatmak bize de iyi hissettiriyor. Yaraları ne kadar çabuk sarmaya çalışırsak, psikososyal destek anlamında ne kadar yardımcı olabilirsek, travma sonrası stres bozukluğuna kaymalarını önlemiş oluruz."

Bazı depremzedelerin küçük sarsıntılarda deprem yaşandığı hissiyle tepki verdiğine dikkati çeken Hatipoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Masanın altına saklanmaya çalışan insanlar oldu. Bunlara tetikleyiciler diyoruz. Tekrar olay yaşanacak gibi tepkiler gösterebiliyorlar. Avize sallanması, bir perdenin oynamasında tekrar deprem anına dönüyorlar. O tarz şeyleri engellemek, sonraki dönemlere aktarılmasın diye terapi yapıyoruz. Çocuklarla yapılan çalışma bu anlamda çok kıymetli. Çünkü sonraki süreçlerde onlar da kendi çocuklarına aktarmasın, kaygı bozukluğu olmasın."

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