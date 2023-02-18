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Tokatlı temizlik işçileri deprem bölgesi Gölbaşı'nda temizlik çalışması yürütüyor

AA

Tokatlı temizlik işçileri deprem bölgesi Gölbaşı'nda temizlik çalışması yürütüyor

TOKAT (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Tokat Belediyesi temizlik işçileri, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gölbaşı'nda deprem koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat Belediyesinden bölgeye giden temizlik işçileri, Gölbaşı ilçesinde sokak, cami ve diğer yerlerde temizlik çalışması yapıyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AA muhabirine, enkaz kaldırma ve konteyner kent kurma çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, "Temizlik ekiplerimiz de ilçede sokak, camilerde temizlik yaptı. Tuvalet, banyo kurma işlemleri yapılıyor. Köylerde dahi elektik olmayan yerlere elektrik götürdük. Elektrik, su arızaları, yol açılması, ilaçlama, temizlik çalışmaları şehrin tamamında yapılıyor." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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