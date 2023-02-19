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Tokat'ta boş durumdaki lojmanlar depremzedelere "sıcak yuva" olacak

AA

Tokat'ta boş durumdaki lojmanlar depremzedelere "sıcak yuva" olacak

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan boş durumdaki 37 lojmanın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evsiz kalan bazı depremzedelere "sıcak yuva" olması planlanıyor.

Almus ilçesi Siteler Mahallesi'nde 1960 yılında Elektrik Üretim AŞ çalışanları için yapılan 37 konut, kuruma ait bölgedeki hidroelektrik santralinin 2017 yılında özelleştirilmesinin ardından Almus Belediyesine devredildi.

O yıldan sonra boş durumda bulunan müstakil konutlarda, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ilçeye gelen depremzedelerin kalması için Almus Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından bakım onarım çalışması başlatıldı.

Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, lojmanların Almus'un merkezinde bulunduğunu söyledi.

Belediyeye tahsis edilmiş bahçeli lojmanların depremzedeler için uygun olduğunu vurgulayan Seyhan, "Belediye Başkanlığımız, esnafımız, vatandaşlarımızla bir araya gelerek devlet-millet iş birliğinde lojmanların tadilatını yapıyoruz. İnşallah salı günü ilk ailemizi yerleştireceğiz." dedi.

Seyhan, amaçlarının, depremzede ailelerin konforunu sağlayıp onları evlerinde hissettirmek olduğunu dile getirerek "Onlar, bizim başımızın tacı. Elimizden geldiğince her türlü yardımı ve desteği sürdüreceğiz." diye konuştu.

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer de mülkiyeti belediyeye ait lojmanların biraz bakıma ihtiyaç duyduğuna işaret ederek "Kaymakam Bey ile buluşarak, 'Tadilatını yaparak depremzede vatandaşlarımızı burada ağırlayalım.' dedik. Biz onları misafir olarak görüyoruz. Elimizden geldiği kadar Kaymakamımız ile vatandaşlarımızı burada ağırlamak istiyoruz. Ülkemiz büyük bir felaketten geçti." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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