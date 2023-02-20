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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman Gölbaşı'nda depremin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor

AA

Adıyaman Gölbaşı'nda depremin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor

TOKAT (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaraları sarmak için çalışmalar devam ediyor.

Tokat Belediyesi ekipleri, Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gölbaşı'nda deprem sonrası kentin tamamen çökmüş altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı açıklamada, depremzedelerin yaralarını sarmak için her gün önceki günden daha iyi olacak şekilde sorunları azaltmaya, ihtiyaçları gidermeye gayret ettiklerini söyledi.

Bütün Tokat olarak kenetlenip yaraları sarmaya çalıştıkları Gölbaşı ilçesinde hayatın normale dönmesinin biraz daha zaman alacağını ifade eden Eroğlu, "Fakat biz devletimizin bölgede yapacağı yeni konutlaşma sürecinden önce burada kalan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için, yıkıcı depremin deforme ettiği ulaşım ve altyapıda sorunları gidermek için çalışıyor, ilerlemeler kaydediyoruz." dedi.

AFAD tarafından gönderilen konteynerlerin ilçeye gelmeye devam ettiğini dile getiren Eroğlu , "8 bin depremzede kardeşimizin geçici olarak konaklayabilecekleri yaklaşık 2 bin konteynerlik yeni bir alan oluşturuyoruz. En kısa sürede kardeşlerimizi bu alana taşıyacağız. Bozulan yollar tamir edildi. Ekiplerimiz 20 caddede çalışmalarını yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Turan Özdemir Caddesi ve Zafer Caddesi'nde ise çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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