Tokat'ta şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta şap hastalığı görülmesi üzerine hayvan pazarlarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Turhal ilçesinde bazı hayvanlarda şap hastalığının tespit edilmesinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından aşılama çalışması başlatıldı.

Alınan tedbirler kapsamında hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla il genelindeki tüm hayvan pazarlarının kapatılmasına karar verildi.

Yürütülecek çalışmaların ardından yeniden değerlendirme yapılacağı ve hayvan pazarlarının ne zaman açılacağının kararlaştırılacağı öğrenildi.





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