Tokatlı itfaiyeciler iki depremzedeyi kurtarmak için enkazda 20 saat çalıştı

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Zile ilçesinde görevli itfaiye personeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir binanın enkazından iki kişiyi kurtardı.

Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine giden Zile Belediyesi itfaiyesinden 10 kişilik ekip, Zaviye Mahallesi Temelli Caddesi'nde yıkılan 6 katlı Afan Apartmanı'nın enkazında 84 yaşındaki Abdullah İnal ile Nazime Şahin'e ulaştı.

Kurtarma ekibinde yer alan itfaiye çavuşu Mustafa Akduz, AA muhabirine, depremin üçüncü günü gece saatlerinde Malatya'ya ulaştıklarını söyledi.

Bir binanın enkazında 20 saate yakın çalıştıklarını belirten Akduz, "Enkazda bir ses duyduk. Sesi duyduğumuz zaman her şeyi unuttuk. Kadınla moral vermek, şuurunu kaybetmemesi için sürekli konuştuk." dedi.

Enkazda kalanlar gibi kurtardıkları kadının da su istediğini anlatan Akduz, "'Teyze ben sana en güzel suyu getireceğim, hastanede beraber çay içeceğiz, yemek yiyeceğiz' dedim. Çocuğunu sordum, oğlu polismiş." diye konuştu.

Enkazdan kurtardıklarının kendilerine "Allah razı olsun" demelerinin yeterli olduğunu dile getiren Akduz, şunları kaydetti:

"Biz 'Canlı çıkarırsak bizim için büyük şereftir' dedik. Canlıyı çıkardıktan sonra yorgunluk falan hiçbir şey kalmıyor. 30 saat değil, 300 saat de çalışsak, o yorgunluk boştu, görevimizi yapmış olduk. O görev bize huzur vermiş oldu. Bütün yükler bizim için hafif geldi. Şunu isterim, çıkardığımız iki kişinin yanına gidip ziyaret etsek, çayını, kahvesini içsek, onlarla muhabbet edebilsek..."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.