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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt'tan deprem bölgesine yem yardımı

AA

Yeşilyurt'tan deprem bölgesine yem yardımı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinden Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.

Yeşilyurt Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda hayırsever ilçe halkından toplanan besi, süt , buzağı yemi ve saman balyasından oluşan 10 ton hayvan yemi, Malatya'da depremden etkilenen çiftçilere gönderildi.

Yeşilyurt Kaymakamlığı önünde yapılan uğurlama törenine, Kaymakam Murathan Cebeci, Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk, daire amirleri, personel ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftülünde görevli imam Mustafa Çetin tarafından yapılan duanın ardından yem yüklü kamyon Malatya'ya uğurlandı.

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