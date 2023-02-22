Turhal Belediyesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesinin yeniden inşasına destek olacak

TOKAT (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerden Adıyaman'ın Sincik ilçesi ile Turhal Belediyesi arasında "Gönül Köprüsü" kuruldu.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, teknik personelle Sincik ilçesine giderek yapılan çalışmaları takip etti.

Bekler, deprem felaketinin herkesi derinden yaraladığını vurgulayarak, "Ülkemiz, vatandaşlarımız için tüm Türkiye gibi Turhal'ımız da tek yürek oldu. Biz de Turhal Belediyesi olarak Adıyaman'ın 16 bin nüfuslu Sincik ilçesinin yeniden imar ve inşasına destek olmak için ekibimizle buraya geldik. Depremden zarar görmüş yol, bina, altyapı gibi bileşenlerin incelemesini yaparak onarım ve imar çalışmalarının planlarını hazırlıyoruz." dedi.

Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut ile incelemelerde bulunduklarını, vatandaşların ihtiyaçlarını dinlediklerini anlatan Bekler, şunları kaydetti:



"Bu ihtiyaçlar içerisinde en önemlisi, konteyner ev oldu. Burası yüksek bir kesim, şu an bile yaklaşık 50 santimetre kar var. Turhal'dan Sincik'e gönül köprüsü kurarak bu ihtiyacı karşılamak için ilk etapta 25 konteyner siparişimizi verdik. Altyapısını ve yer tespitini yapıyoruz. En kısa zamanda kurulumlarını yapıp teslim edeceğiz. Bu memleket hepimizin. Biz her zaman biriz ve beraberiz. Bugünleri birlikte aşacağız."







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.