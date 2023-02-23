Tokatlı çocuklar oyuncaklarını depremzede akranları için sattı

TOKAT (AA) - Tokatlı ilkokul öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaşayan çocuklara yardımda bulunmak için oyuncaklarını sattı.

Karşıyaka İlkokulu 3/D sınıfı öğrencileri, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen çocuklara yardımcı olmak için oyuncaklarını ve kitaplarını mahallede ve sokakta satarak yaklaşık 1400 lira topladı.

Öğrenciler paraları, depremzede çocuklara gönderilmesi için Okul Müdürü Mustafa Eryılmaz'a teslim etti.

Öğrencilerden Zeynep Duru Çelebi, AA muhabirine, televizyonlarda deprem sonrası yaşananları görünce üzüldüklerini söyledi.

Depremzede çocuklar için oyuncaklarını satmaya karar verdiklerini anlatan Çelebi, "Oyuncaklarımızı satınca hiç üzülmedik. Daha doğrusu sevindik. Oradakiler zorluk çekiyor. Biz burada rahatız. Ama onlar orada üzgünler. Oyuncaklarımızı satıp para topladığımız için çok sevindik. Oyuncaklarım için hiç tereddütte bulunmadım." ifadesini kullandı.

Yusuf Çiğdem de "Biz böyle yardım yapmak istedik. Oradaki kardeşlerimize yardım etmek için oyuncak ve kitaplarımızı satmaya başladık. Elde ettiğimiz para ile de yardım yapacağız. Oyuncaklarımı sattım, üzülmedim daha doğrusu sevindim." dedi.

Karşıyaka İlkokulu Müdürü Mustafa Eryılmaz, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getirdi.



Velilerden Fatma Akgül ise çocuklarının bu davranışının kendilerini çok duygulandırdığını ifade etti.

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