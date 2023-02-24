Tokat'ta üretilen atkı, bere ve eşofmanlar depremzedelere ulaştırılıyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde depremzedeler için atkı, bere ve eşofman takımı üretiliyor.

Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) bir usta öğretici ile 8 kursiyer tarafından depremzedelere gönderilmek üzere atkı, bere ve eşofman takımları hazırlanmaya başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, AA muhabirine, Türkiye'nin 6 Şubat'ta deprem felaketini yaşadığını söyledi.

Yeşilyurt HEM olarak depremzedeler için bugüne kadar 500 atkı, 500 bere, 100 takım eşofman ve 100 battaniye üretip bölgeye gönderdiklerini belirten Aymak, "Merkezimizde üretimimiz devam ediyor. İhtiyaç olması durumunda ne gerekiyorsa yapacağız. Milletimizle beraber hassasiyet gösteriyoruz. Burada çalışan kursiyerlerimize ve usta öğreticimize teşekkür ediyorum." dedi.

Usta öğretici Semra Çiftçi de depremzedeler için hemen harekete geçtiklerini dile getirerek, "Sağ olsun, kursiyerlerimiz bizi hiç bırakmadı. Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Onlar da anında geldi, işin başındaydılar." ifadesini kullandı.

Kursiyerlerden Nuran Kara ise depremin ilk günü depremzedeler için üretime başladıklarını vurgulayarak, "Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.