Tokat'ta iki küçükbaş hayvan depremzedeler yararına açık artırmada satıldı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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TOKAT (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tokat'ın Almus ilçesinde iki küçükbaş hayvan, depremzedeler yararına açık artırma ile satıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremden etkilenenlere gönderilmek üzere Çevreli beldesinde cuma namazı sonrası yetiştirici Oktay Coşkun tarafından bağışlanan biri kuzulu iki koyun için açık artırma düzenlendi.

Çevreli Merkez Camisi önünde düzenlenen açık artırmada kuzusu olan koyun 5 bin liraya Ahmet Ceyhan, diğeri ise 1255 liraya Bekir Dönmez tarafından satın alındı.







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