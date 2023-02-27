Tokat'ta evde çıkan yangında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Minareyi Sağır Mahallesi İslim Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, bekar evi olarak kullanıldığı belirtilen evde Emre Yıldırım, Tuncay Tunç ve Oktay Bolatpan hayatını kaybetti.

Yaralanan Tarık Canpolat, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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