Turhal Belediyesi ilçeye yerleşen depremzedelere destek veriyor

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye tarafından ilçede misafir edilen depremzedelere erzak yardımı ve psikolojik danışmanlık desteği sunuluyor.

Turhal Belediyesi, deprem bölgelerinden ilçeye gelen 1499 kişiden erzak kolisi talebinde bulunan 74 aileye 127 erzak kolisi yardımı sağladı.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, yaptığı açıklamada, deprem sabahı 14 kişilik ekiple deprem bölgesine ulaştıklarını söyledi.

Bölgeye 35 tır yakacak, giyecek, gıda maddeleri ile 3 iş makinesi ulaştırdıklarını belirten Bekler, "Bugüne kadar da bölgeden gelen talepler dahilinde araçlarımızı göndermeye devam ediyoruz. Şimdi ise şehrimize gelen depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmayarak yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda şehrimizde misafir ettiğimiz 1499 kardeşimizle Turhal Belediyesi olarak tek tek ilgilenmeye, hallerini hatırlarını sorarak talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Belediyemize bağlı hanımeli kurslarında üretilen iç çamaşırı, pijama takımı, günlük elbise gibi kıyafetleri içerisinde temel ihtiyaç maddelerinin bulunduğu gıda kolilerimizi de kendilerine ileterek, depremzede kardeşlerimizle şehrimizi ve aşımızı paylaşıyoruz." dedi.

Psikolojik destek ihtiyacı olan ailelere de destek sunduklarını dile getiren Bekler, "Psikolojik destek almak isteyen misafirlerimiz Psikolojik Danışmanlık Merkezimize başvurabilir. Herhangi bir ihtiyacı olan ya da yeni bir ihtiyacı ortaya çıkan tüm misafirlerimiz belediyemiz beyaz masa hattına ulaşarak ihtiyaçlarını bize bildirebilirler." diye konuştu.

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