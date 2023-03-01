Tokat'ta ortaokul öğrencileri depremzedeler yararına kermes düzenledi

TOKAT (AA) - Tokat'ta bir ortaokulda öğrenim gören öğrencilerle velileri, geliri Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenenlere bağışlanmak üzere kermes düzenledi.

Gaziosmanpaşa Ortaokulu öğrencileri tarafından okul binası giriş katında organize edilen kermeste, velilerin evlerinde hazırladığı ürünler satışa sunuldu.

Okul müdürü Mehmet Bozdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke olarak üzüntülü olduklarını belirterek, "Öğretmen arkadaşlar, öğrencilerimiz, velilerimiz ile ne yapabiliriz diye düşündük. Kermesten elde edilen gelirin depremzede ailelere bağışlanması anlamında çalışma yaptık." dedi.

Öğretmen Gülsüm Al da öğrencilerle kermes düzenlemeye karar verdiklerini dile getirerek, "Büyük bir felaket yaşadık. Kermes düzenlenmesi öğrencimizin aklına geldi. Diğer öğretmen arkadaşlarım ve idarecilerimizle görüştük. Müdürümüz çok olumlu karşıladı. İnşallah bir nebze de olsa yardımımız olur." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Havva Semanur Yatmış ise depremzedeler için bir şeyler yaptıkları için mutlu olduklarını kaydetti.



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