Halk Eğitim Merkezi atölyesinde depremzedeler için ayakkabı üretiliyor

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TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Tokat'ın Zile ilçesinde afetzedeler için ayakkabı üretimine başlandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenenler için Zile Halk Eğitim Merkezi de harekete geçti.

Merkezin ayakkabı atölyesinde, depremzedeler için ayakkabı üretimine başlanırken, ilk etapta üretilen 200 bot deprem bölgesine gönderildi.

Zile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erol Şahin, AA muhabirine, atölyelerinde ayakkabı üretimini sürdürdüklerini söyledi.

Yıllardır merkez olarak ayakkabı üretimi yaptıklarını anlatan Şahin, "Yirmi kursiyer ile ayakkabı üretmeye devam ediyoruz. Deprem bölgesine ihtiyaç olan ayakkabı ve botları ürettik. İlk etapta 200 bot gönderdik. Talep olukça üretim aşamasına başlıyoruz. Ne kadar lazımsa hemen üretiyoruz." dedi.

Şahin, gelecek günlerde yaklaşık 2 bin ayakkabıyı bölgeye göndereceklerini aktardı.

İlçelerine gelen depremzedelere de destek olduklarını belirten Şahin, şunları dile getirdi:

"Destek olmaya da devam edeceğiz. Çalışmalarımızı yapıyorduk. Ama deprem için ayrı bir ekip oluşturduk. Hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki ayakkabı atölyesinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Üretime de devam ediyoruz. Rabbim bu acıları bir daha göstermesin. Zile'de Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizesinde açılan bir stant var. Bizim ürettiğimiz ve oraya gönderdiğimiz ayakkabılar hemen talep görüyor. Depremzedeler tarafından giyiliyor. "

Atölyelerinin donanımlı olduğunu kaydeden Şahin, "Ayakkabıyı baştan sona kendimiz üretiyoruz. Deprem bölgesinde kış şartları nedeniyle bot ön planda. Biz de bot üretimine ağırlık verdik. Gelecek zamanlarda spor modellerin de üretimi yapılacak." diye konuştu.

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