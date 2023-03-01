Sulusaray'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde geliri depremzedelere bağışlanmak üzere kermes düzenledi.

Sulusaray ilçesinde Fatih İlk/Ortaokulu, Okul Aile Birliği ve Sulusaray İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından organize edilen kermes için Hz. Ali Camisi bahçesinde çadır kuruldu.



Kermes çadırında Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyerlerin hazırladığı ürünler, öğrencilerin hazırladığı boyama etkinlikleri, oyuncaklar, velilerin hazırladığı yöresel yemekler satışa sunuldu.

Okul Müdürü Mustafa Ezmeci, tüm depremzedelerin acılarını paylaştığını belirterek, "Kermesten elde edilecek gelir afetzedelere ve en önemlisi afetzede çocukların yararına kullanılacak. Kermesten elde edilecek gelirin yanı sıra öğrencilerin depremzede çocuklar için getirdiği oyuncaklar da deprem bölgesine gönderilecek. Kermesin gelirine bazı öğrenciler de kumbaralarında biriktirdikleri parayı bağışlayarak katkı sağladılar. Bu güzel ve anlamlı kermeste toplam 60 bin lira gelir elde edildi." dedi.

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