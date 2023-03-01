Sulusaray'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sulusaray'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

AA

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde geliri depremzedelere bağışlanmak üzere kermes düzenledi.

Sulusaray'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde geliri depremzedelere bağışlanmak üzere kermes düzenledi.

Sulusaray ilçesinde Fatih İlk/Ortaokulu, Okul Aile Birliği ve Sulusaray İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından organize edilen kermes için Hz. Ali Camisi bahçesinde çadır kuruldu.

Kermes çadırında Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyerlerin hazırladığı ürünler, öğrencilerin hazırladığı boyama etkinlikleri, oyuncaklar, velilerin hazırladığı yöresel yemekler satışa sunuldu.

Okul Müdürü Mustafa Ezmeci, tüm depremzedelerin acılarını paylaştığını belirterek, "Kermesten elde edilecek gelir afetzedelere ve en önemlisi afetzede çocukların yararına kullanılacak. Kermesten elde edilecek gelirin yanı sıra öğrencilerin depremzede çocuklar için getirdiği oyuncaklar da deprem bölgesine gönderilecek. Kermesin gelirine bazı öğrenciler de kumbaralarında biriktirdikleri parayı bağışlayarak katkı sağladılar. Bu güzel ve anlamlı kermeste toplam 60 bin lira gelir elde edildi." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Halk Eğitim Merkezi atölyesinde depremzedeler için ayakkabı üretiliyor
YEREL HABERLER Halk Eğitim Merkezi atölyesinde depremzedeler için ...
Tokat'ta ortaokul öğrencileri depremzedeler yararına kermes düzenledi
YEREL HABERLER Tokat'ta ortaokul öğrencileri depremzedeler yararına ...
Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
YEREL HABERLER Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
Tokat'ta bir kişi av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu öldü
YEREL HABERLER Tokat'ta bir kişi av tüfeğinin kazara ateş alması ...
Turhal Belediyesi ilçeye yerleşen depremzedelere destek veriyor
YEREL HABERLER Turhal Belediyesi ilçeye yerleşen depremzedelere ...
Gölbaşı'nda depremzedeler tamamlanan konteynerlere taşınmaya başladı
YEREL HABERLER Gölbaşı'nda depremzedeler tamamlanan konteynerlere ...
Tokat'ta 3 arkadaşın öldüğü yangında yaralı kurtulan gözaltında
YEREL HABERLER Tokat'ta 3 arkadaşın öldüğü yangında yaralı kurtulan ...
Tokat'ta sağlık çalışanı kendisine şiddet uygulayan kişiyle AFAD'a bağış şartıyla uzlaştı
YEREL HABERLER Tokat'ta sağlık çalışanı kendisine şiddet uygulayan ...
Tokat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Tokat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
(Görüntülü)TOKAT&#039;TA MÜSTAKİL EVDE YANGIN: 3 ÖLÜ, 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)TOKAT'TA MÜSTAKİL EVDE YANGIN: 3 ÖLÜ, ...
Tokat'ta 2 katlı evde yangın: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Tokat'ta 2 katlı evde yangın: 3 ölü, 1 yaralı
Tokat'ta yangında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Tokat'ta yangında hayatını kaybeden 3 kişinin ...
Tokat'ta evde çıkan yangında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tokat'ta evde çıkan yangında 3 kişi öldü, 1 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.