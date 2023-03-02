Turhal Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde hasar tespit çalışmasına katıldı

TOKAT (AA) - Turhal Belediyesi tarafından hasar tespitinde bulunmak amacıyla inşaat mühendisi ve inşaat teknikerinden oluşan 4 kişilik ekip, Hatay'ın Defne ilçesine gitti.

Turhal Belediyesi tarafından Hatay'ın Defne ilçesine hasar tespit çalışmalarına katılmaları için gönderilen ekip, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yönlendirmesiyle 330 binanın hasar tespitini tamamladı.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, yaptığı açıklamada, depremin ilk anından itibaren belediye olarak her türlü imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayarak, "Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına cevap vermek için deprem bölgesinde çadır kurma faaliyetlerine destek olduk. İş makinelerimiz, araçlarımız ve personelimizle deprem ile ilgili yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Büyük Türk milleti olarak bu günleri birlikte aşacağız." ifadesini kullandı.







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