Tokat ile Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi "kardeş şehir" olacak

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Belediye Meclisinde, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesiyle "kardeş şehir" olma kararı alacaklarını söyledi.



Eroğlu, Aşevinde düzenlediği basın toplantısında, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun depremin hemen arından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine görevlendirildiğini belirtti.



Tokat olarak depremden zarar gören Gölbaşı'nı ayağa kaldırmak için hep birlikte çalıştıklarına işaret eden Eroğlu, şöyle devam etti:



"Bugün gittiğimizde gördüğümüzde ilk güne kıyaslamayacak şekilde Gölbaşı'nda toparlanmaları görüyorsunuz. Yine oranın halkına bir ziyaret yaptığınızda ya da bir mikrofon uzattığınızda veya bir hasbihal ettiğinizde hepsinin başta devletimize ve sonrasında Tokat'a, Tokatlıya, Tokatlılara üst seviyede bir teşekkürünü, vefasını görüyorsunuz Yani artık öyle bir noktaya geldi ki bu kardeşlikten daha öteye, dostluktan daha öteye, vefadan daha öteye, belki tarifini dahi yapamayacağımız bir ilişkiye bir kalbi yakınlığa, böylesine bir dostluğa doğru bürünen bir duruma doğru geldi."

Bugün Belediye Meclis toplantılarının olduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:



"Belediye Meclisimizde de bir kardeş belediye kardeş şehir uygulamasını da Gölbaşı'nda başlatıyoruz. Bugünkü alacağımız kararla bunu da resmileştirmiş oluyoruz. Sonrasındaki süreçlerde yine cadde veya sokaklarla ilgili de özellikle cadde noktasında burada bir Gölbaşı caddesinin ve yine Gölbaşı'nda bir caddeye Tokat isminin verilmesi hususuyla ilgili de yine mutabakata vardık ve bu süreçlerde bundan sonra da böyle devam edecek."





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