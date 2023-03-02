Tokat'taki depremzedeler toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacak

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte misafir edilen depremzedelerin toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabileceklerini bildirdi.

Tokat Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Sosyal Tesisleri'nde Eroğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, asrın felaketinin üzerinden 24 gün geçtiğini ama acıların halen tazeliğini koruduğunu söyledi.

Yaraların hızla sarıldığını, devlet ve milletin yaraları çok hızlı şekilde onardığını vurgulayan Eroğlu, "İnanıyorum ki çok kısa zaman içinde şehirlerimizin eski haline dönüşmesi gerçekleşecektir. Deprem bölgesinden yeni geldim ve oradaki yaraları sarmaya çalışıyoruz." dedi.

Meclis toplantısında Tokat'ta misafir edilen depremzedeler için kararlar aldıklarını anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Tokat il merkezimizde 7 bin civarında depremzede kardeşimizi misafir ediyoruz. Aldığımız yardım kararlarından biri, misafir depremzedelerimiz için şehir içi toplu taşıma araçlarından ücreti belediyemiz tarafından karşılanacak şekilde ücretsiz faydalanmalarıdır. Belediye Meclisimizde bulunan bütün partilerin temsilcilerinin oy birliğiyle bu kararı aldık. Biz yardım edenlerin şehri Tokat'ın evlatlarıyız. Bize de burada yardım görevi düşer. Darda olana, zorda olana el birliğiyle yardım etmek düşer. Kararı oy birliğiyle destekleyen bütün meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Rabb'im bir daha ülkemize böyle bir afet yaşatmasın."

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.





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