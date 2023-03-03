Tokat ekipleri depremin vurduğu Gölbaşı'nda 100 aracın bakım ve onarımını yaptı

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TOKAT (AA) - Tokat İl Özel İdaresi ekipleri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 100 aracın bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gölbaşı ilçesine giden Tokat Valiliği İl Özel İdaresi İşletme ve Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Gölbaşı ilçesine yardım götüren İşletme Şube ekipleri, arızalanan kamu kurumlarının ve ilçe sakinlerine ait 100 aracın bakım ve onarımını yaptı. Ekipler, jeneratör ve çadır kurulumu ile bakım işleri de gerçekleştirdi.

Yol Şube Müdürlüğü ekiplerince de 48 iş makinesiyle köylerin yol bakımı, onarımı gibi hizmet yapıldı. Ekipler, ayrıca ilçede ağır hasarlı binalarının yıkımında da görev alıyor.

İl Özel İdaresi, 70 kişilik ekiple Gölbaşı ilçesinde görev yaptı. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşına koordinatör Vali olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum da çalışmaları takip ediyor.





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