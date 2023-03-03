TOGÜ'den deprem bölgesine 6. yardım aracı gönderildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden (TOGÜ) deprem bölgesine 6. yardım aracının gönderildiği bildirildi.

Deprem bölgesine gönderilen yardım araçlarının altıncısı, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine uğurlandı. Araçta 7'si mutfak, 2'si destek olmak üzere 9 yardım personeli yer alıyor. Ayrıca çeşitli gıda malzemeleri de yardım aracıyla bölgeye gönderildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, nöbeti devralmaya giden personele yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Uğurlama törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri ve Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, rektör danışmanları Doç. Dr. Yusuf Temur, Dr. Öğr. Üyesi Şahin Sözen ile üniversite personeli katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.